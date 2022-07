Meglio Mission Impossible o James Bond? La risposta (per niente di parte) di Simon Pegg

Nel corso di una recente intervista promozionale, Simon Pegg si è espresso su una delle questioni più spinose del cinema action: meglio la saga di Mission: Impossible o il franchise di James Bond?

All'attore, che come saprete interpreta Benji, il fidato aiutante dell'Ethan Hunt di Tom Cruise nelle saga di Mission: Impossible, bisogna dare atto che ha provato a fornire una risposta il meno di parte possibile: chiaramente ha scelto Mission: Impossible contro James Bond, ma lo ha fatto seguendo un ragionamento che probabilmente molti sono disposti ad accettare.

"Penso che entrambi i film traggano un enorme vantaggio da questa sorta di 'rivalità amichevole', ma poiché sono di parte sceglierò Mission: perché, vedete, Tom Cruise fa davvero le cose che gli vedete fare sullo schermo. Non ci sono controfigure per lui, e quando guardi certe cose c'è un brivido che ti attraversa, il brivido dell'autenticità: l'idea che questo pazzo stia effettivamente saltando giù da un dirupo in sella ad una moto e che poi apra il paracadute a 100 piedi da terra, ti mette dei brividi veri come spettatore".

Il senso di autenticità è quello che ha spinto Top Gun Maverick al successo clamoroso riscosso in tutto il mondo, e a giudicare dal trailer di Mission Impossible Dead Reckoning Parte 1 gli spettatori lo ritroveranno alla massima potenza nel film in uscita nel 2023. E chissà se la saga di James Bond tenterà di inseguire le follie d stunt di Ethan Hunt: in una recente intervista Barbara Broccoli ha rivelato che il nuovo 007 rivoluzionerà il personaggio.

