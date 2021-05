Mission: Impossible III fa 15 anni, Michelle Monaghan festeggia Tom Cruise sui social!

Mission: Impossible III usciva esattamente il 5 maggio 2006 e da allora sono passati ben 15 anni e sono arrivati in sala altri tre film del franchise sempre con protagonista Tom Cruise. Mentre attendiamo con impazienza l'uscita del settimo capitolo rimandato al 2022 a causa del COVID, Michelle Monaghan ha celebrato la ricorrenza sui social.

Monaghan ha esordito nel franchise proprio nel terzo capitolo diretto da J.J. Abrams nei panni di Julia Meade, la donna che Ethan Hunt finisce per sposare proprio al termine di Mission: Impossible III, ma il matrimonio come saprete avrà vita breve dati i pericoli che trovano sempre il personaggio di Cruise. Monaghan è poi apparsa in un cameo alla fine di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma e poi ancora in una parte più grande nell'ultimo film uscito in sala, Mission: Impossible - Fallout.

L'attrice ha celebrato il 15° anniversario del terzo film su Instagram: "Voglio dire, WOW. 15 anni dall'uscita di Mission: Impossible III. Questo franchise mi porta alla memoria tanti fantastici ricordi e sono molto grata di aver fatto parte di questo cammino. Felice anniversario Tom Cruise, per sempre Ethan per la mia Julia".

Intanto, Mission: Impossible 7 è stato rimandato al maggio 2022 a causa della pandemia di coronavirus e per permettere all'altro grosso film di Tom Cruise di uscire in maniera più indisturbata nelle sale, stiamo parlando ovviamente di Top Gun: Maverick. Tom Cruise nel frattempo continua a far parlare di sé dalle riprese: l'attore ha salvato un cameraman proprio nel corso della produzione. Durante una scena ambientata su un treno in movimento,l'attore non ci ha pensato due volte, e si è subito lanciato per soccorrere l'uomo, aiutandolo a mantenere l'equilibrio e non far cadere l'attrezzatura.

Inoltre, Mission: Impossible 8 arriverà nelle sale nel luglio 2023.