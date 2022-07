Mission: Impossible, Holt McCallany nel cast di Dead Reckoning - Parte 2!

I colossi come Mission: Impossible non si fermano proprio mai: mentre si concludono le operazioni di produzione di Dead Reckoning - Parte 1, settimo film della saga nonché preludio alla chiusura definitiva della serie, Tom Cruise e soci sono infatti già al lavoro su questo Dead Reckoning - Parte 2 che sarà chiamato a fare da gran finale.

Un gran finale che avrà ovviamente bisogno di un cast all'altezza: mentre le ultime foto dal set di Mission: Impossible 7 ci mostrano l'ennesimo stunt impossibile interpretato in prima persona da Tom Cruise, dunque, la produzione aggiunge un ulteriore tassello di indiscutibile qualità al puzzle che comporrà l'ottavo film del franchise.

Stiamo parlando di Holt McCallany: noto principalmente per il ruolo di Bill Tench nell'amatissima serie Mindhunter, l'attore classe 1964 è dunque l'ultima aggiunta ad un cast che promette davvero bene, a partire dall'immancabile Tom Cruise per proseguire con Haley Atwell (che recentemente, a proposito, si è detta entusiasta dell'esperienza in Mission: Impossible), Pom Klementieff, Shea Whigam e tanti altri ancora.

Nessun dettaglio è stato invece diffuso circa il ruolo che McCallany sarà chiamato a ricoprire: per saperne di più, dunque, ci toccherà pazientare un po' di tempo ancora. Voi, intanto, fateci sapere qual è la vostra opinione sul cast di quest'ottavo capitolo di una delle saghe action più amate di sempre.