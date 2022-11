Mission: Impossible, Henry Cavill: 'Una scena è stata la più difficile della mia carriera'

Henry Cavill ne ha girate, di sequenze d'azione: tra un Superman e un The Witcher l'attore britannico ha avuto più volte modo di mettersi alla prova da questo punto di vista. Nulla, però, batte quanto fatto sul set di Mission: Impossible: Fallout, almeno stando alle parole del diretto interessato circa una certa sequenza del film.

Recentemente apparso in una vecchia foto dal set con Simon Pegg, Cavill ha infatti definito la sequenza dell'elicottero in Mission: Impossible: Fallout la più difficile della sua carriera: "Amo quella sequenza e la rifarei senza battere ciglio, ma fisicamente è stata la più dura. Faceva estremamente freddo, eravamo sulle Alpi, d'inverno, con lo sportello dell'elicottero aperto. [...] Ero completamente sordo, aspettavo solo che il pilota mi dicesse qualcosa di inudibile e facesse un gesto per dirmi che stavamo girando" sono state le parole dell'attore.

Cavill ha poi proseguito: "Non potevo far altro che continuare a recitare con la testa fuori dal finestrino finché non presumessi che non stavamo più girando. [...] Abbiamo dovuto rifare tutto questo per circa due settimane. Fu dura, ma amo quella sequenza e ne è decisamente valsa la pena". E voi, cosa ne dite? I sacrifici del povero Henry Cavill sono stati ripagati? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo un nostro approfondimento sulle scene chiave di Mission: Impossible: Fallout.