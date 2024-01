Mission: Impossible, Hayley Atwell e l'aneddoto su Tom Cruise che vi scioglierà il cuore

Dopo le dichiarazioni di Hannah Waddingham su Tom Cruise, anche la nuova co-protagonista di Mission: Impossible Hayley Atwell ha condiviso con la stampa e i fan un aneddoto dal set dei nuovi film della saga.

Parlando con la rivista olandese Numéro, ad Hayley Atwell è stato chiesto com'è stato lavorare con una delle più grandi star della storia del cinema, cosa che l'attrice di Avengers e What If ha paragonato ad un sogno, ricordando un momento particolare condiviso con Tom Cruise sul set.

"Ho avuto molti momenti da pizzicotto, non se mi spiego. Quei momenti in cui devi darti uno schiaffo o un pizzicotto per rendersi conto che non stai sognando e che stanno accadendo realmente. Ricordo che una volta ero in macchina con lui a Roma, lavoravamo da mesi, lo conoscevo personalmente da più di un anno eppure lo guardavo e mi dicevo: 'Sono in un film di Tom Cruise'. E lui mi guardò e mi sorprese alla grande, mi tolse il fiato perché disse: 'Beh, e io sono in un film con Hayley Atwell'. Fu una cosa così dolce, così generosa da dire. Sono molto concentrata sulla mia etica del lavoro, quando ho del lavoro da fare sono sempre molto concentrata per creare il miglior tipo di interpretazione e di film possibile, quindi è stato bello ricevere questo attestato da uno come lui."

Per altri contenuti, scoprite le prime anticipazioni da Mission: Impossible 8 per gentile concessione di Simon Pegg.