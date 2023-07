Mission: Impossible, tutti i film dal peggiore al migliore

Non è mai facile stilare classifiche definitive, soprattutto di film amati e importanti come quelli della saga di Mission: Impossible. Abbiamo allora deciso di adottare un metodo più democratico possibile: usare gli aggregatori come Rotten Tomatoes e Metacritic. Pronti a scoprire la classifica?

Sono sette ormai i Mission: Impossible con protagonista l'Ethan Hunt di Tom Cruise. Ognuno ha il suo preferito, e probabilmente ognuno ha quello che gli piace di meno. Vediamo allora secondo Rotten Tomatoes e Metacritic qual è la classifica di tutta la saga. Usando ovviamente il voto della critica, così da avere un'opinione più specializzata possibile.

Partiamo da Rotten Tomatoes allora:

Ultimo posto per Mission: Impossible 2 con addirittura il 56% di punteggio

Un gradino sopra il primo storico capitolo di Brian De Palma, Mission: Impossible con il 66%

Poi abbiamo il terzo capitolo, Mission: Impossible III con il 71%

Mission: Impossible - Protocollo Fantasma fa un balzo al 93%

Un punto in più per Mission: Impossible - Rogue Nation al 94% medaglia di bronzo

L'ultimo uscito guadagna il secondo posto in classifica, Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno con il 96%

Numero uno con il 97% è Mission: Impossible - Fallout

Passiamo ora a Metacritic invece:

All'ultimo posto un parimerito per i primi due Mission: Impossible, con un punteggio negativo del 59%

Poi troviamo Mission: Impossible III con il 66%

Mission Impossible - Protocollo Fantasma arriva al 73%

Un pelo sopra Rogue Nation con il 75%

Secondo posto come per Rotten Tomatoes per la prima parte di Dead Reckoning all'81%

Primo in classifica sempre Fallout, con l'86%

Di sicuro le due classifiche concordano sulle posizioni, con Fallout e Dead Reckoning - Parte 1 saldi in cima per quanto riguarda la media dei voti della critica. Tra l'altro sempre stando agli aggregatori i voti della saga di Tom Cruise sono aumentati sempre di più man mano che i film sono usciti. Anche se noi non siamo troppo d'accordo, come vi dicevamo nella nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 1.

E voi che ne dite di queste due classifiche? Siete d'accordo? Qual è il vostro Mission: Impossible preferito? O quello che amate di meno? Ditecelo nei commenti! E ricordate che Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 1 è già record al box office.