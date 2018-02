Mission: Impossible - Fallout: è ufficiale, le riprese sono finite!

ha finalmente concluso le riprese, ed è il regista Christopher McQuarrie a rivelarlo via social media. Date un'occhiata al suo post!

In questo sesto capitolo Tom Cruise ritorna nei panni della super-spia Ethan Hunt, insieme ad altri personaggi visti nel franchise come Simon Pegg, Ving Rhames, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan. Inoltre, anche Henry Cavill e i suoi famigerati baffi si sono uniti al cast, insieme ad Angela Basset e a Vanessa Kirby.

Ognuno di questi film action ha spinto attori e stunt oltre ogni limite e, come sappiamo, Tom Cruise non si è risparmiato; non sono ha imparato davvero a pilotare un elicottero, ma si è anche rotto una caviglia mentre girava una scena action! Per questo motivo, lo ricorderete, le riprese hanno subito un ritardo di circa due mesi sulla tabella di marcia prevista.

Comunque, il regista Christopher McQuarrie ha adesso usato i social per darci la notizia che la fotografia principale del film si è conclusa, e ha anche aggiunto delle informazioni sulla pellicola da lui diretta; è una piccola lista di quanto accaduto nel corso delle riprese, date un'occhiata al post qui sotto!

Che ne dite? Siete curiosi di vedere questo nuovo capitolo di Mission Impossible? Fateci sapere come la pensate nei commenti, qui sotto.