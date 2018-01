Mission: Impossible Fallout, Tom Cruise rivela che la caviglia rotta non è ancora guarita!

, in agosto, si è ferito durante una scena stunt nella quale si è rotto una caviglia, mentre girava Mission: Impossible Fallout . L'attore ha fatto fisioterapia ed è tornato "in pista" a tempo di record. Tuttavia, pare che la situazione non sia ancora del tutto risolta.

Nonostante questo, Tom Cruise non si è fatto certamente fermare da un "doloretto" alla gamba, e ha ricominciato a girare, se possibile, con più forza e vigore di prima.

L'attore cinquantacinquenne - che si è appena iscritto a Instagram, proprio questa settimana - ha fatto un'apparizione al The Graham Norton Show di venerdì, e ha parlato dell'infortunio che ha subito lo scorso agosto, mentre girava il sesto capitolo di Mission: Impossible, nel cui cast ci sono anche Rebecca Ferguson, Henry Cavill e Simon Pegg:

"Stavo inseguendo Henry (Cavill) ed era previsto che io colpissi il bordo dell'edificio, però ho fatto l'errore di andare a sbattere con il piede sul muro. Ho capito istantaneamente che la mia caviglia si era spezzata e non volevo ripetere la scena, quindi ho provato subito ad alzarmi, l'ho finita e poi, ho detto: È rotta. Ho finito. Portatemi in ospedale."

Poi, scherzando, l'attore ha detto: "Dopodiché hanno tutti preso il telefono, hanno chiamato a casa e si sono organizzati le vacanze!"

Per quanto riguarda le condizioni della sua caviglia, la star ha poi aggiunto: "È ancora rotta ma sto bene, non è completamente guarita, ma stiamo girando e abbiamo una data di scadenza da rispettare, quindi devo andare avanti. Ho passato da otto a 10 ore a giorno, sette giorni alla settimana in riabilitazione, perché abbiamo ancora alcune acrobazie importanti da fare."

Che dire, sempre e comunque un vero action man!

Mission: Impossible Fallout arriva in sala il 27 luglio 2018.