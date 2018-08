Mission: Impossible - Fallout: Simon Pegg svela i suoi problemi di depressione e alcolismo

Nel corso di una recente intervista Simon Pegg, la star di Mission: Impossible - Fallout, ha svelato i suoi problemi di alcolismo e depressione, raccontando di come in passato gli abbiano portato non poche difficoltà.

L'attore della Trilogia del Cornetto di Edgar Wright è entrato nel franchise di Mission: Impossible grazie a J.J. Abrams, ai tempi di Mission: Impossible III. Si può dire che sia diventato famoso facendo ridere la gente, ma nel miglior cliché dei più grandi comici di sempre anche lui per anni ha convissuto con problemi emotivi gravissimi, come la depressione e l'alcolismo.

La lotta con questi avversari è stata lunga ed è durata anni, ed è peggiorato dopo che Pegg fu scritturato nel suo primo film della saga action con Tom Cruise.

"Mi sentivo perso, infelice. Ero un alcolizzato" rivela l'attore. "Ero in un film con Tom Cruise, avevo la parte di Scotty in Star Trek. Uno pensa che queste due cose dovrebbero bastare per spazzare via qualsiasi tipo di problema. Per me non fu così. Quando riguardo Mission Impossible 3 ricordo com'era la mia vita in quel periodo, quanto fossi in pericolo, quanto fosse grave la mia crisi. Sono un attore, il mio mestiere è fingere, quindi per tutto il tempo ho finto che la mia vita andasse a gonfie vele."

Pegg ha parlato nello specifico dei suoi problemi di alcolismo. "La dipendenza è una cosa infida perché ti insegna ad essere più furbo. Le persone pensano che i drogati e gli alcolizzati siano persone scarsamente motivate, ma non è così. Si tratta di gente incredibilmente organizzata. Una persona che ha una dipendenza è una persona che è brava a nascondere le cose, a mentire agli altri e soprattutto a se stessa. Possono morire da un giorno all'altro per un sorso di whisky di troppo, e tutti ne sarebbero stupiti."

A quanto pare fu sua moglie a salvargli la vita: a quanto pare, infatti, la donna lo convinse ad entrare in riabilitazione dopo essersi resa conto di quanto fosse grave il problema. "Ci sono entrato. Ho capito i motivi per cui mi sentivo in quel modo. Per un po' sono andato anche all'AA [Alcolisti Anonimi, ndr]. Non credo che sarei qui adesso se non avessi avuto il suo aiuto."

Mission: Impossible - Fallout arriverà in Italia il 29 agosto. E siamo contenti di poter annoverare Simon Pegg nel suo cast.