Mission Impossible Fallout, Simon Pegg condivide una vecchia foto dal set con Henry Cavill

Bianco e nero, solo Simon Pegg ed Henry Cavill, un dito medio ben piazzato e la foto del giorno è servita. A pubblicarla via social ci ha pensato direttamente l'interprete di Benji Dunn nel franchise di Mission: Impossible, regalando ai fan un bel throwback ai tempi delle riprese di Fallout.

Intanto, dopo la spettacolare foto pubblicata da McQuarrie via Instagram poche settimane fa, la macchina produttiva di Mission: Impossible 7 si è spostata nella splendida cornice di Abu Dhabi, e dallo skylyne impressionante della metropoli si è arrivati fino alle dune del deserto, come poi rivelatoci sempre dal regista via social, dove ha pubblicato un nuovo e sensazionale scatto dal set, con tanto di elicottero (per le riprese) e con quello che dovrebbe essere Tom Cruise sullo sfondo a cavallo, incorniciato da un tramonto mozzafiato.



Il film include nel cast anche Hayley Hatwell (apparsa di recente al fianco di Cruise in una foto dal set romano di Mission: Impossible 7) Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Pom Klementieff ed Esai Morales, per un'uscita prevista nelle sale americane il 19 novembre 2021. Mission: Impossible 8 arriverà invece il 4 novembre 2022.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla difesa di Tom Cruise da parte della troupe, questo in relazione ai protocolli di sicurezza anti-covid. Comunque è anche trapelata la notizia che Mission: Impossible 7 e 8 non verranno più girati insieme.