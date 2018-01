Mission: Impossible 6, rivelati titolo e prima foto ufficiale del 6° capitolo della saga!

E dopo tanto attendere e sperare, soprattutto dopo l'incidente del buonavvenuto qualche mese fa, ecco che finalmente la star della saga di Mission: Impossible ha rivelato quest'oggi via social il titolo e la prima foto ufficiale del sesto capitolo della serie diretto da

"Abbiamo alzato nettamente la posto per il prossimo Missionimpossible": con questo post elettrizzante Cruise ha così svelato al mondo che il sesto e attesissimo capitolo si chiamerà Mission: Impossible Fallout. Nel farlo ha rilasciato online una foto ufficiale del film che lo ritrae aggrappato a un elicottero a tutta velocità tra delle montagne innevate, ovviamente senza che sia seduto o legato al mezzo in tutta sicurezza (almeno nel film, perché nella realtà l'imbracatura c'è!).



Il titolo viene invece mostrato in bella vista su di un ciack. Mission: Impossible Fallout scritto sempre da Christopher McQuarrie vedrà nel cast anche Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Sean Harris, Michelle Monaghan e Alec Baldwin, insieme alle new entry (sia buone che cattive) Henry Cavill, Vanessa Kirby, Sian Brooke e Angela Bassett, per un'uscita prevista nelle sale il 27 luglio 2018, per un'estate davvero all'insegna di adrenalina e spericolatezza in compagnia di Ethan Hunt e compagni. A produrre sempre la Bad Robot del prolifico J.J. Abrams.