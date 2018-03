Mission Impossible: Fallout, riprese terminate con un salto da 8 mila metri per Tom Cruise

Le riprese ufficiali dell'attesissimo Mission: Impossible - Fallout disono ufficialmente terminate il mese scorso, ma al regista e al protagonistamancava un'ultima, incredibile acrobazia prima di mettere la parola fine alla lavorazione sul set.

Questo Marzo 2018, infatti, il duo lo ha trascorso nel migliore dei modi ad Abu-Dabi. McQuarrie e Cruise non erano però lì per divertirsi (o almeno, non del tutto), perché in realtà al sesto capitolo delle missioni impossibile di Ethan Hunt mancava ancora un pezzo, e cioè un ultimo pericoloso stunt in aereo sempre svolto da Cruise in persone, sua personalissimo marchio di fabbrica, intendiamo quello di essere un inguaribili scavezza scollo.



Il regista aveva a modo suo anticipato l'entusiasmante acrobazia nelle scorse settimane, condividendo in queste ultime ore, poco prima delle riprese, alcune immagini che descrivono nel dettaglio la difficoltà di girare questa sequenza rispetto a tutte le altri girate prima. Queste le parole di McQuarrie: "Manca da girare solo uno shot. A 25 mila piedi [circa 8 mila metri n.d.a]. Alla velocità di 200 mph [circa 322 km orari n.d.a]. Al crepuscolo, con soli tre minuti di luce disponibile. E due di azione. Una possibilità di farla bene al giorno. Un solo shot. Solo un solo shot prima della fine". Avete colto il tono ironico, sì? Ora proviamo tutti a immaginare la spettacolarità cinematografica della sequenza, in silenzio. Meditiamo.



Nel frattempo vi ricordiamo che Mission: Impossible - Fallout è vedrà nel cast anche Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Henry Cavill, Angela Basset, Ving Rhames, Michelle Monaghan, Alec Baldwin, Sean Harris e Vanessa Kirby, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 30 agosto 2018.