Mission: Impossible - Fallout, il primo trailer durante il Super Bowl?

Chi segue da vicino il mondo dell’intrattenimento cinematografico sa benissimo che l’evento delrappresenta uno dei momenti più attesi in assoluto per via dell’arrivo di trailer o spot promozionali delle pellicole di prossima uscita. A tal proposito sembra che le prime immagini del nuovo capitolo di M:I verranno trasmesse il

L’incontro sportivo dell’anno che tiene incollati milioni e milioni di spettatori negli Stati Uniti potrebbe essere la vetrina ideale per mostrare al mondo intero il primo trailer di Mission: Impossible – Fallout. Questo è il messaggio che sembra giungere da un post pubblicato da Tom Cruise sul sito di microblogging cinese Weibo. L’interprete di Ethan Hunt, nel condividere la foto che lo ritrae aggrappato ad un elicottero in volo, ha annunciato infatti che il trailer uscirà tra dieci giorni. Tenendo conto del fatto che il post è datato 25 gennaio, il termine di scadenza coinciderà proprio con il 4 febbraio, giorno in cui si disputerà al Bank Stadium di Minneapolis il match tra New England Patriots e Philadelphia Eagles.

Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson e Simon Pegg saranno inoltre ospiti questa sera dell’anchorman irlandese Graham Norton nel programma The Graham Norton Show in onda su BBC One. L’invito è quello di continuare a seguirci nel caso in cui del materiale venisse mostrato in anteprima già durante l’ospitata.

Nel sesto capitolo del franchise nato nel 1996 Ethan Hunt e la squadra dell’IMF saranno impegnati in una corsa contro il tempo a seguito di una missione non andata a buon fine.

Il film è prodotto dalla Bad Robot Productions di J.J. Abrams e dalla Skydance Media. La fotografia è a cura di Rob Hardy (Ex Machina), mentre il reparto scenografico è stato realizzato da Peter Wenham (Captain America: The Winter Soldier).

Dopo Mission: Impossible - Rogue Nation, il regista premio Oscar Christopher McQuarrie torna di nuovo dietro la macchina da presa per dirigere Mission: Impossible – Fallout sulla base di una sceneggiatura da lui stesso portata a compimento. Nel cast artistico figurano Tom Cruise (Ethan Hunt), Simon Pegg (Benji Dunn), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Vanessa Kirby, Michelle Monaghan (Julia), Henry Cavill, Angela Bassett, Alec Baldwin (Alan Hunley), Sean Harris (Solomon Lane) e Ving Rhames (Luther Stickell).

Negli Stati Uniti Mission: Impossible – Fallout verrà distribuito dalla Paramount Pictures il 27 luglio 2018.