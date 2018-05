Mission: Impossible Fallout, nuovo poster ufficiale del 6° film della saga con Tom Cruise

Tre mesi ci separano ancora dall'arrivo nelle sale dell'attesissimo Mission: Impossible - Fallout, sesto capitolo della saga spy-action dedicato all'agente Ethan Hunt, ma il film con protagonista Tom Cruise torna oggi a mostrarsi in un nuovo poster ufficiale.

Si tratta della locandina ufficiale, che mostra in in bella vista la star principale e gli altri protagonisti del film, che ricordiamo sarà diretto da Christopher McQuarrie, già dietro all'ottimo Mission: Impossibile - Rogue Nation e al primo film dedicato Jack Reacher, sempre con protagonista Cruise, con il quale collabora ormai da sei anni.



Nel sesto capitolo del franchise nato nel 1996, Ethan Hunt e la squadra dell’IMF saranno impegnati in una corsa contro il tempo a seguito di una missione non andata a buon fine. Il film è prodotto dalla Bad Robot Productions di J.J. Abrams e dalla Skydance Media. La fotografia è cura di Rob Hardy (Ex Machina), mentre il reparto scenografico è stato realizzato da Peter Wenham(Captain America: The Winter Soldier).



Mission: Impossible - Fallout vedrà nel casta che Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon Pegg, Michelle Monaghan, Angela Bassett, Alec Baldwin, Sean Harris e Vig Rhames, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 30 agosto, mentre in america arriverà circa un mese prima, il 27 luglio, distribuito dalla Paramount Pictures.