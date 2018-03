Mission: Impossible - Fallout: nuova immagine con Tom Cruise dal dietro le quinte

ha pubblicato sul suo profilo Facebook una nuova immagine che lo ritrae mentre si prepara al salto compiuto per celebrare la fine delle riprese di

Dopo che il regista, Christopher McQuarrie, ha condiviso via Instagram gli scatti che immortalavano la fine delle riprese del film, anche Tom Cruise è intervenuto sui suoi canali social per celebrare l’occasione e diffondere una nuova immagine ufficiale. In questa lo vediamo aggrappato a un elicottero in quella che si presume sarà una sequenza ad alto tasso spettacolare della pellicola. In più, l’attore ha condiviso un’ulteriore immagine della sua preparazione al salto di 8mila metri che ha compiuto per la scena, già diffusa in precedenza da Empire.

In questo sesto capitolo Cruise ritorna nei panni della super-spia Ethan Hunt, insieme ad altri personaggi visti nel franchise come Simon Pegg, Ving Rhames, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan. Inoltre, anche Henry Cavill e i suoi famigerati baffi si sono uniti al cast, insieme ad Angela Basset e a Vanessa Kirby.

Nel sesto capitolo del franchise nato nel 1996 Ethan Hunt e la squadra dell’IMF saranno impegnati in una corsa contro il tempo a seguito di una missione non andata a buon fine.

Negli Stati Uniti Mission: Impossible – Fallout verrà distribuito dalla Paramount Pictures il 27 luglio 2018, mentre in Italia dovremo attendere il 30 agosto.

Il film è prodotto dalla Bad Robot Productions di J.J. Abrams e dalla Skydance Media. La fotografia è a cura di Rob Hardy (Ex Machina), mentre il reparto scenografico è stato realizzato da Peter Wenham(Captain America: The Winter Soldier).