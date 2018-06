Mission: Impossible - Fallout, nelle nuove immagini Cavill mostra il suo vero potenziale!

Pare proprio che il personaggio di Henry Cavill sia tutt'altro che un semplice character di supporto, almeno a vedere le nuove immagini di Mission: Impossible - Fallout! Date un'occhiata.

in Mission: Impossible - Fallout come sappiamo c'è anche Henry Cavill al lavoro con Tom Cruise, ma di certo la sua non è una parte da comprimario perché le immagini che potete vedere in galleria mostrano l'attore in un bel po' di istantanee action che lo vedono coinvolto in scene davvero mozzafiato e piene di adrenalina!

Possiamo vedere queste immagini grazie all'ultimo numero uscito di Empire Magazine. Alla regia di questo sesto capitolo del franchise di Mission: Impossible c'è Christopher McQuarrie e la storia vedrà Cruise a doversela cavare dopo una missione fallita. Le scene stunt che vedremo nella pellicola lo ricordiamo, sono state tutte girate da Cruise e Cavill personalmente, e alcune sono davvero incredibili, o meglio: impossibili!

"Mission Impossible: Fallout ritrova Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati molto familiari (Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan) in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita."