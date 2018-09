Mission: Impossible - Fallout è in testa al botteghino internazionale

Mission: Impossible - Fallout, nuovo film della saga con Tom Cruise scritto e diretto da Christopher McQuarrie, è schizzato in testa al botteghino internazionale grazie agli incassi ottenuti in Cina dopo i primi giorni di programmazione.

Nel week-end appena trascorso il film ha raggiunto $89,1 milioni in 65 mercati internazionali, grazie soprattutto all'enorme debutto di $77,3 milioni nel solo mercato cinese. In Italia Fallout ha incassato 2,7 milioni in 696 sale, più di Francia (1,3 milioni da 47 sale), Giappone (1,3 milioni da 367 schermi) e Germania ($919.000 da 476 cinema). Il totale al box office internazionale ammonta ora a $442,7 milioni, che si sommano ai $207 milioni incassati in Nord America (per un totale globale di $649 milioni).

Si tratta del più grande esordio nel Regno di Mezzo per un film del franchise. Nel frattempo, la Warner Bros. ha incassato altri $17,7 milioni grazie a Shark - Il Primo Squalo, che continua a dimostrare una buonissima tenuta. Ad oggi, il film con Jason Statham ha guadagnato $342,3 milioni a livello internazionale e $462,8 milioni a livello globale. Tra le nuove uscite meglio di tutte ha fatto Searching (oltre $6,5 milioni), mentre Mamma mia! Here We Go Again ha incassato altri $7,6 milioni dal botteghino internazionale. Il sequel del musical della Universal ad oggi ha guadagnato $367.1 milioni in tutto il mondo.