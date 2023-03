Mission Impossible - Fallout, Henry Cavill racconta le difficoltà dell'allenamento!

Mission Impossible è ricordata da tutti come la saga degli stunt impossibili. Come più che noto a realizzarli è lo stesso Tom Cruise che, periodicamente, si lancia in imprese sempre più pericolose. Henry Cavill, però, sembra non fosse particolarmente pronto a questo tipo di lavoro.

La convinzione di tutti, all'epoca dell'uscita del film, era che Cavill, abituato a lavorare nei cinecomic, non avesse alcun problema nella realizzazione degli stunt. A smentire la cosa è stato l'attore inglese che ha confermato quanto sia stato difficile per lui allenarsi per il film. Insomma, sembra che ci sia una differenza tangibile tra i training portati avanti per Superman e quelli invece fatti per Mission Impossibile - Fallout.

Lo stesso Henry Cavill ha definito una delle scene di Fallout come la più difficile della sua carriera. L'allenamento fatto per il suo ruolo di Superman, a quanto pare, si basavano più sulla definizione dei muscoli che sull'effettiva abilità fisica. "È un tipo di preparazione molto diversa. Per Superman, è molto importante far sembrare il corpo in un certo modo quando inevitabilmente Superman si toglie la maglia, ma qui non si parla di questo" ci ha tenuto a precisare. "Si tratta di preparare le acrobazie, provare le acrobazie, assicurarsi che tutto sia a posto e che vada bene e lo adoro. È stato un approccio molto diverso e mi è piaciuto tantissimo" ha concluso.

Per scoprire qualcosa in più sul film vi consigliamo la nostra recensione di Mission Impossible - Fallout. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!