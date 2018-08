Mission: Impossible - Fallout: il film supera i $500 milioni al botteghino

A quanto pare l'ultima missione di Ethan Hunt è stata un grande successo in tutto il mondo, dato che Mission: Impossible - Fallout ha superato nelle scorse ore i $500 milioni di dollari al botteghino globale.

Nessuno si aspettava niente di meno dalla nuova iterazione del franchise, dal momento che gli ultimi due film erano stati elogiati dalla critica e avevano riscontrato un grande successo commerciale.

Se possibile, Fallout ha entusiasmato i critici di tutto il mondo più di quanto avesse fatto Rogue Nation, e a quanto pare anche il pubblico ha risposto presente: dopo aver stabilito il record per il miglior week-end di debutto di un film del franchise (con $61 milioni), nel suo quarto fine settimana il film ha raggiunto anche un altro traguardo, ovvero quello dei $500 milioni a livello globale.

Nel week-end appena conclusosi, infatti, Mission: Impossible - Fallout ha incassato altri $10 milioni a livello nazionale, esibendosi egregiamente anche all'estero. Il risultato rende il nuovo film con Tom Cruise il quarto film del franchise in grado di superare questa soglia e solo il nono film che a riuscirci quest'anno.

Nel complesso, le prestazioni del film di Christopher McQuarrie vanno molto bene rispetto alle precedenti versioni del franchise. Il film ha incassato oltre $180 milioni a livello nazionale dopo soli 24 giorni, il che in proiezione rappresenta il migliore risultato del franchise. In precedenza era stato Mission: Impossible II il film più veloce a raggiungere questa quota, ed è ancora il più alto incasso di sempre per la saga al botteghino domestico con un totale di $215 milioni. Qualora dovesse riuscire a tenere, Fallout dovrebbe riuscire anche a superare il film di John Woo.

Per quanto riguarda il botteghino a livello globale, molto presto i numeri godranno di un notevole incremento, non tanto per il debutto del film in Italia (29 agosto) quanto per quello in Cina (31 agosto). Stando alle indicazioni fornite dalle prestazioni nel Regno di Mezzo dei precedenti film della saga (Protocollo Fantasma e Rogue Nation hanno incassato entrambi oltre $100 milioni) è lecito supporre che anche Fallout replicherà - se non addirittura supererà - quelle cifre.

Solo il mercato cinese, quindi, dovrebbe spingere il film oltre i $600 milioni a livelli globale. Ricordiamo che Protocollo Fantasma detiene il record di maggior incasso della serie, con $694,7 milioni guadagnati in tutto il mondo.