Mission: Impossible - Fallout, ecco una foto del personaggio di Vanessa Kirby!

A luglio, Ethan Hunt si troverà ad avere molti problemi con il personaggio misterioso interpretato da Vanessa Kirby e anzi! Potrebbe essere la più pericolosa di tutti. Inoltre, c'è anche una nuova featurette acrobatica in uscita a breve di

Tom Cruise ha rilasciato una breve clip che potete vedere nel post IG, dandoci così l'opportunità di esaltarci e divertirci con la sua sequenza di inseguimento in elicottero, assolutamente folle, anteprima della featurette che esce domani.

La caption recita: "Tom Cruise ✔ @TomCruise "Chi è ansioso di vederela featurette per intero, domani? #MissionImpossible"

Inoltre, nella nuova foto uscita online, c'è Vanessa Kirby (La Corona), un personaggio misterioso che l'account Instagram ufficiale di Mission: Impossible - Fallout definisce come "la regina di tutti i raggiri". Il nome del personaggio non lo conosciamo ancora, ma la breve descrizione non la dipinge esattamente come qualcuno di cui Ethan dovrebbe fidarsi.

Chissà...

Mission: Impossible - Fallout è scritto e diretto da Christopher McQuarrie, e nel cast, oltre a Tom Cruise e Rebecca Ferguson, vede anche Simon Pegg, Ving Rhames, Sean Harris, Michelle Monaghan e Alec Baldwin, insieme a Henry Cavill, Vanessa Kirby, Sian Brooke e Angela Bassett.

Siete curiosi di vedere il film? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.