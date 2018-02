Mission: Impossible - Fallout, ecco Tom Cruise in una scena action in volo!

Tom Cruise (Mission: Impossible, American Made) dimostra ancora una volta la sua dedizione sfrenata a rendere le sue scene d'azione il più realistiche possibile in questo Mission: Impossible - Fallout: ecco una scena in elicottero dal dietro le quinte!

Aprendo il video che vedete postato nel pezzo potete rendervi conto del lavoro di preparazione che serve per realizzare le scene da brivido del volo di un elicottero.

Tom Cruise ha già una storia incredibile alle spalle per quanto riguarda l'esecuzione in prima persona di acrobazie che sfidano la morte, specialmente nel franchise di Mission: Impossible, dove interpreta - ormai da diversi anni - l'intrepido agente del FMI Ethan Hunt. Proprio nel film precedente della serie, Mission: Impossible - Rogue Nation, per fare un esempio, Cruise ha dovuto aggrapparsi al lato di un aereo in decollo appeso al portellone - aperto - rimanendo in sospensione a 5.000 piedi da terra!

L'impegno dell'attore per i suoi ruoli di eroe d'azione non è stato, nel tempo, immune da incidenti: Cruise ha subito un infortunio alla caviglia l'anno scorso durante le riprese di questo ultimo film, Mission: Impossible - Fallout, quando è saltato da un edificio a un altro e se l'è rotta, causando ritardi nella produzione. Ovviamente, l'attore ha deciso di usare la scena in cui si fa male alla caviglia nel film; del resto l'aveva portata a termine!

Guardate il video e diteci cosa pensate di questa featurette di Mission: Impossible - Fallout, che arriva nei cinema il 27 luglio 2018 (USA).