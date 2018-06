Mission: Impossible - Fallout, ecco diverse nuove immagini dell'action con Tom Cruise

Empire Magazine ha rilasciato diverse nuove immagini di Mission: Impossible - Fallout, diretto da Christopher McQuarrie e interpretato da Henry Cavill e Tom Cruise, tra gli altri.

Il film è distribuito dalla Paramount Pictures e torna a mostrarci il personaggio di Ethan Hunt (Tom Cruise) che, con August Walker (Henry Cavill) incontra due nuovi personaggi misteriosi: Zola (Frederick Schmidt) e White Widow (Vanessa Kirby). Hunt e Walker si troveranno a lavorare sotto copertura per liberare Solomon Lane (Sean Harris): bisognerà vedere il ruolo che giocheranno queste due new entry che, per adesso, possiamo "ammirare" nelle immagini che trovate in calce, nella galleria.

Secondo quanto riportato nell'intervista con Empire Magazine di Christopher McQuarrie, questo sesto capitolo della saga di Mission: Impossible sarà il più coinvolgente - a livello emozionale - dell'intera saga perché Hunt si troverà nella situazione di dover mettere in dubbio tutto quanto fatto finora, così da poter salvare il mondo: "Ho detto a Tom che volevo fare un film con una componente più emotiva, un po' più incentrata sul personaggio che non soltanto sulle scene action."

Date un'occhiata alle foto di Mission: Impossible - Fallout e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!



