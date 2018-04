Mission: Impossible - Fallout, ecco i dettagli sulla "famosa" sequenza action di Cruise!

Durante il Cinemacon di Las Vegas, anche la Paramount ha presentato i suoi prodotti. Tra questi, Mission: Impossible - Fallout e, al panel del film, c'era il protagonista Tom Cruise, con Christopher McQuarrie, il regista, che hanno parlato della scena stunt dell'attore.

I due hanno mostrato al pubblico presente il più grande ed elaborato frame action della nuova pellicola del franchise di Mission Impossible, la sesta. Come probabilmente saprete, è stato Cruise ad interpretarla, personalmente (come ha fatto, del resto, in moltissimi dei film), la scena e per prepararsi, gli ci è voluto un anno di allenamento intensivo in palestra.

Questa scena vede quindi Cruise e la co-star Henry Cavill, che si lanciano in caduta libera da un aeroplano a 35.000 piedi da terra. Oltre a questo, il report racconta che la sequenza è stata filmata in una sola ripresa da un membro dell'equipaggio, che si è lanciato al fianco di Cruise, e aveva una fotocamera attaccata alla cima del casco. Il cameraman, in quel frangente, è dovuto rimanere a pochi metri da Cruise, per tutta la scena e, in totale, ha ripreso 100 "take", ottenendone solo 3 buoni.

La sequenza di Fallout è stata completamente mappata in anticipo tramite un animatic, che Cruise e McQuarrie hanno mostrato al pubblico del CinemaCon, prima di rivelare i filmati grezzi dall'effettiva scena stunt. Cruise ha inoltre rivelato che la sequenza d'azione è stata girata negli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo: "Non saremmo stati in grado di farlo da nessun'altra parte. Lì ci hanno aiutato molto." L'attore e McQuarrie hanno poi completato la presentazione mostrando un'altra sequenza del film (un'elaborata scena di inseguimento ambientata a Parigi) e un riepilogo del primo trailer di Fallout, che includeva anche del materiale nuovo e inedito.

Siete curiosi di vedere questa nuova Missione di Ethan Hunt?