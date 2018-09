Mission: Impossible - Fallout diventa il capitolo di maggior successo della saga

Mission: Impossible - Fallout, il nuovo film scritto e diretto da Christopher McQuarrie, è diventato il film di maggior successo della saga e addirittura anche dell'intera carriera di Tom Cruise.

Dopo un esordio eccezionale in Cina la scorsa settimana, il nuovo film della Paramount ha continuato a dominare il box office cinese nella suo seconda settimana, raggiungendo il primo posto al botteghino con ulteriori $37 milioni. Il totale, in dieci giorni di progrmmazione nel Regno di Mezzo, ammonta ora a $137,7 milioni.

Combinato con i $3,8 milioni guadagnati dalla settima settimana al botteghino domestico (una tenuta incredibile), Fallout porta il suo bottino globale a $726,6 milioni ($212,1 milioni dal mercato USA, $514,5 milioni dai mercati internazionali) ed è ora ufficialmente il film col maggior incasso nella storia del franchise. Gli analisti prevedono anche che entro la fine della settimana corrente il film di Christopher McQuarrie riuscirà a superare gli incassi nazionali di Mission: Impossible II ($215,4 milioni), che dal 2000 è rimasto imbattuto come miglior incasso della saga al botteghino USA.

Stando ai numeri, Mission: Impossible - Fallout è anche il film di maggior successo nella leggendaria carriera di Tom Cruise, un traguardo non trascurabile se consideriamo che l'attore è stato una sorta di vera e propria centrale elettrica per il botteghino globale per quasi quattro decenni. Il film è anche il maggior successo commerciale per la carriera di Henry Cavill, avendo superato di gran lunga gli incassi di Man of Steel ($668 milioni) e Justice League ($657,9 milioni). A quanto pare i baffi gli portano non poca fortuna, quindi Netflix dovrebbe dormire tranquilla per quanto riguarda il futuro di The Witcher!

Nel frattempo, Ant-Man & The Wasp ha superato i $610 milioni di dollari in tutto il mondo ($214,8 milioni dal mercato USA, $395,4 milioni da quello internazionale), permettendo ai Marvel Studios di superare i 4 miliardi nel solo 2018 ($1,346 miliardi da Black Panther, e $2,046 miliardi da Avengers: Infinity War). L'asticella per il 2019 è altissima: credete che i nuovi tre film, Captain Marvel, Avengers 4 e Spider-Man: Far From Home riusciranno a fare meglio di così? Fatecelo sapere nei commenti!