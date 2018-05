Mission: Impossible - Fallout, anteprima del trailer con un salto pazzesco di Cruise!

Domani il trailer e, in più, c'è anche un nuovo video del film! Date pure un'occhiata. Nel salto di cui sopra, l'attore si butta da 20.000 piedi e possiamo vedere un pezzo della scena proprio in questi video che vi proponiamo! Poi, c'è una still di Henry Cavill.

Ethan Hunt (Cruise) cerca di salvare il personaggio interpretato da Cavill, August Walker da morte certa, cerca di sopravvivere egli stesso e, contemporaneamente, di portare a termine questa nuova Mission: Impossible!

La sequenza vede Hunt e Walker a bordo di un aereo e i due sembrano essere in disaccordo su come svolgere la missione. Da lì, delirio, guardate pure il video! La foto di Henry Cavill, invece, è esclusiva di Entertainment Weekly.

"Nel sesto capitolo del franchise, Ethan Hunt e la squadra dell’IMF saranno impegnati in una corsa contro il tempo a seguito di una missione non andata a buon fine. Il film è prodotto dalla Bad Robot Productions di J.J. Abrams e dalla Skydance Media. La fotografia è di Rob Hardy (Ex Machina), mentre il reparto scenografico è stato realizzato da Peter Wenham (Captain America: The Winter Soldier)."

Diteci cosa pensate di queste anticipazioni e se siete curiosi di vedere il trailer, domani!