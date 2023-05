Mission: Impossible - Dead Reckoning, il trailer arriva domani!

Mancano ormai poco più di due mesi all'uscita in sala di Mission: Impossible - Dead Reckoning: il settimo film della saga action con Tom Cruise promette azione e sequenze spettacolari come al solito, e proprio in virtù di queste grandi promesse la curiosità è ovviamente alle stelle e pronta a trovare sollievo in qualche piccola anticipazione.

Anticipazioni che, come sempre in questi casi, ci verranno fornire dal trailer ufficiale del film: dopo il countdown a cui ha dato il via Christopher McQuarrie nelle scorse ore, infatti, la notizia che il trailer di Mission: Impossible - Dead Reckoning sia in dirittura d'arrivo è finalmente stata confermata, e le ore che ci separano dalla sua uscita sono davvero poche!

Stando alle ultime news, infatti, il trailer del film con Simon Pegg (che, a proposito, ha recentemente ammesso di aver nascosto i suoi problemi con l'alcol sul set di Mission: Impossible) dovrebbe fare il suo esordio durante la giornata di domani. Solo un altro po' di pazienza, dunque, e potremo finalmente cominciare a capire cos'abbia in serbo per noi Ethan Hunt per questa prima parte della sua settima, folle avventura. E voi, che aspettative avete per la nuova, adrenalinica missione impossibile? Fatecelo sapere nei commenti!