Mission: Impossible Dead Reckoning: insieme a Tom Cruise tornerà anche Jeremy Renner?

Il trailer ufficiale di Mission Impossible Dead Reckoning Parte 1 ha anticipato quello che probabilmente sarà il grande (e doppio) finale del longevo franchise con protagonista Tom Cruise, finale che riunirà praticamente tutti i volti più noti della saga: ma ci sarà spazio anche per Jeremy Renner?.

La sta del Marvel Cinematic Universe interpretò il ruolo dell'agente William Brandt nel quarto capitolo della saga, Mission: Impossible - Protocollo Fantasma di Brad Bird, una parte molto importante per la sua carriera che Jeremy Renner ottenne dopo aver ricevuto la doppia nomination all'Oscar consecutiva, prima come miglior attore per The Hurt Locker di Kathryn Bigelow nel 2010 e poi come miglior attore non protagonista per The Town di Ben Affleck nel 2011. Addirittura la Paramount ad un certo punto aveva preso in considerazione di fare Jeremy Renner il protagonista di una nuova saga di Mission: Impossible, progetto che però - ovviamente - naufragò per via dell'apparentemente imperitura fama di Tom Cruise (che ancora oggi garantisce grossi successi al box office con Top Gun Maverick), cosa che relegò William Brand nuovamente al ruolo di gregario nel successivo Mission Impossible Rogue Nation di Christopher McQuarrie.

Tuttavia, secondo una nuova teoria, William Brandt potrebbe tornare in Mission: Impossible Dead Reckoning: l'ipotesi nasce dal trailer della prima parte del doppio-film, più nello specifico dalla scena che mette Ethan Hunt faccia a faccia con Eugene Kittridge (Henry Czerny) per la prima volta dagli eventi dell'originale film di Mission: Impossible diretto da Brian De Palma. I dettagli sulla trama dei due film sono assolutamente segreti, ma a giudicare dalle parole di Kittridge sembrerebbe che il mondo di Mission: Impossible sia sul punto di implodere a causa di una guerra tra spie: supponendo che Ethan Hunt rifiuti l'invito di Kittridge a lavorare insieme a lui, il protagonista dovrà rispondere formando un suo proprio team e oltre ai soliti alleati, come Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames), potrebbe volersi rivolgere anche a William Brandt.

Naturalmente il ritorno di Jeremy Renner potrebbe funzionare anche nell'altro senso, ovvero con William Brandt alleato di Kittridge e avversario di Ethan Hunt. Un'ipotesi, questa fornita dalla teoria, che offrirebbe una profondità ancora maggiore al personaggio, che andrebbe così a rimpiazzare il ruolo del micidiale villain interpretato da Henry Cavill nell'acclamato Mission Impossible Fallout.

Al momento va precisato che non ci sono informazioni ufficiali circa un possibile ritorno di Jeremy Renner nella saga di Mission: Impossible, ma i blockbuster recenti hanno abituato il pubblico a qualsiasi cosa: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.