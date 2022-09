Mission: Impossible - Dead Reckoning, le riprese sospese per un motivo bizzarro!

Nuova interruzione per la produzione di Mission: Impossible - Dead Reckoning, ottavo capitolo della celebre saga cinematografica action con protagonista Tom Cruise nei panni dell'agente segreto Ethan Hunt. Questa volta il motivo dello stop alla produzione del film diretto da Christopher MacQuarrie sembra davvero paradossale.

Secondo quanto riporta Fox News, le riprese sono state interrotte da... un gregge di pecore, che ha invaso il set del film a Lake District, in Inghilterra.

Sui social è stata pubblicata un'immagine che mostra Tom Cruise in sella ad una moto e ai lati di una strada in attesa di far passare il gregge di pecore che ha letteralmente invaso il luogo in cui erano in corso le riprese. Su Everyeye nel frattempo potete recuperare il teaser trailer di Mission: Impossible Dead Reckoning con Tom Cruise.



Soltanto un breve inconveniente per la produzione ma non è la prima volta che i lavori di Mission: Impossible sono state interrotti.

Nel 2020 le riprese del settimo film, che sarà nelle sale nel 2023, vennero bruscamente fermate a causa dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 mentre erano in corso in Italia.



Lo stop ha fatto slittare anche l'uscita del film al cinema. Ricordiamo che i capitoli 7 e 8 saranno pronti per il biennio 2023/2024.

Tom Cruise ha spiegato Mission: Impossible 7 sarà un film per il grande schermo. Nel cast dei due film anche Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby.