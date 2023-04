Mission Impossible: Dead Reckoning, le riprese del film con Tom Cruise sono terminate!

Un altro capitolo è stato ufficialmente concluso: le riprese di Mission Impossible: Dead Reckoning parte 1 sono state dichiaratamente terminate. Ad annunciarlo è proprio Christopher McQuarrie sul suo profilo Instagram.

Il regista ha pubblicato infatti un post che vanta una descrizione molto commovente: "Alla crew migliore che ci sia, e ci sarà. Chi non c'era non può capire. Chi c'era invece non se lo scorderà mai".

Ha aggiunto poco dopo: "I miei più sinceri ringraziamenti e una gratitudine smisurata, non solo per voi ma anche verso le vostre famiglie e i vostri cari, vi auguro dei viaggi tranquilli e un riposto ben meritato". Insomma, la devozione e l'ammirazione verso le persone che gli sono state accanto in questo percorso , che viene descritto come incredibile, sono davvero gigantesche.

Mentre ormai la produzione di Mission Impossible: Dead Reckoning parte 1 sono concluse, non bisogna scordarsi che c'è ancora una parte 2 di cui occuparsi. Ma non c'è pericolo: McQuarrie ci sta già lavorando su, tant'è che l'uscita dovrebbe avvenire già nel 2024.

Si è parlato anche di uno spin-off di Mission Impossible, la cui idea è stata abbastanza prontamente stroncata da uno dei membri del cast, Rebecca Ferguson.

