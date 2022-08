Mission Impossible: Dead Reckoning, il regista spiega il titolo: dobbiamo preoccuparci?

"Resa dei conti mortale". È questa la traduzione letterale di Dead Reckoning, settimo e ottavo capitolo di Mission: Impossible che, a quanto anticipato, segnerà il culmine dell'interpretazione di Tom Cruise nel personaggio di Ethan Hunt. Questo vuol dire che potremmo dover dire addio all'attore? Il regista non fa ben sperare.

Tom Cruise sta ancora festeggiando i suoi 60 anni tondi tondi, portati benissimo, assieme al clamoroso successo di Top Gun Maverick. Ma l’instancabile attore è già al lavoro da mesi sui prossimi due capitoli – che sta cercando di girare consecutivamente prima dell’uscita di Part One – di Mission: Impossibile. Oltre allo stunt più pericoloso della sua vita in Dead Reckoning, Tom Cruise potrebbe avere molto altro da raccontare al di là delle sue acrobazie spericolate. Anche la divisione in due parti e il ritorno dello storico Henry Czerny nei panni di Kittridge, villain del primo capitolo di Brian De Palma, fanno preoccupare non poco. Che ci si debba preparare all’addio a Ethan Hunt?

A preoccupare ulteriormente l’esaustiva, prima spiegazione del titolo offerta dal regista Christopher McQuarrie, che arriva così a quota cinque capitoli diretti: “Quando ho inventato il titolo, Dead Reckoning (Resa dei conti mortale) sapevo che si applicava più alla Parte Due che alla Parte Uno, motivo per cui alla fine si è deciso di applicarlo a entrambe. Nel primo film, il titolo si riferisce a qualcosa di classico, che abbiamo già visto, un po’ come Ghost Protocol: una politica del governo, oppure un vero e proprio governo ombra, o anche una misura governativa di ultima istanza, con conseguenze catastrofiche”.

Continua McQuarrie: “Quando siamo arrivati alla fine della prima parte però, il titolo si è distillato in un insieme completamente diverso di circostanze che appaiono nella seconda parte e non nella prima. Quindi, la parola non sarebbe stata più appropriato per il titolo della prima parte o comunque avrebbe assunto un significato diverso. Eppure, Dead Reckoning non si applicava così bene alla prima parte così come alla seconda fino a quando non abbiamo iniziato a scrivere l'inizio del film. E in qualche modo abbiamo riconosciuto che Dead Reckoning suonava fantastico, ma cosa c'entrava davvero con il film? Nella seconda parte, iniziando davvero a scavare nell'arco del viaggio del personaggio di Ethan Hunt, ha assunto significati sempre più profondi. Vedrete quanto sia tematico e quanto rappresenterà concettualmente il viaggio di ogni personaggio di questa saga".

