Mission Impossible: Dead Reckoning pt 1, arriva nuova foto esclusiva dal set!

Un altro capitolo è stato ufficialmente concluso: le riprese di Mission Impossible: Dead Reckoning parte 1 sono state dichiaratamente terminate. Ma le notizie sul film continuano a catturare l'attenzione dei fan, come quella di una nuova foto esclusiva dal set (e no, non è quella del combattimento sul tetto di un treno in corsa).

Nella nuova foto si vedono due Tom Cruise e Rebecca Ferguson elegantissimi, circondati da una miriade di persone e delle luci fucsia accesissimo. La loro attenzione sembra essere rubata da qualcosa... o qualcuno. Entrambi, l'uno di fronte all'altro, guardano uno stesso obiettivo. Quale sarà?

Mentre ormai la produzione di Mission Impossible: Dead Reckoning parte 1 sono concluse, non bisogna scordarsi che c'è ancora una parte 2 di cui occuparsi. Ma non c'è pericolo: McQuarrie ci sta già lavorando su, tant'è che l'uscita dovrebbe avvenire già nel 2024.



Si è parlato anche di uno spin-off di Mission Impossible, la cui idea è stata abbastanza prontamente stroncata da uno dei membri del cast, Rebecca Ferguson, che ha affermato: "Quando ho iniziato Mission, mi sono innamorato così tanto di Ilsa" ha raccontato. "E poi gradualmente, non so se sono diventato umile o se ho capito che non ha niente a che fare con Ilsa, in realtà è una cosa di squadra (...) tutti i personaggi insieme che lo rendono così bello".