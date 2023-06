Mission: Impossible - Dead Reckoning ecco i nuovi poster dei personaggi!

Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno arriverà nelle sale il 12 luglio 2023: dopo l'emozionante trailer di Mission: Impossible 7, sono stati divulgati i poster ufficiali dei personaggi!

Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Pom Klementieff, Hayley Atwell sono i protagonisti dei nuovi poster ufficiali di Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno. La seconda parte, che rappresenterà l'ottavo film con protagonista l'agente segreto Ethan Hunt, è già in produzione ma le riprese sono attualmente in stop a causa dello sciopero della WGA.

Mission: Impossible Dead Reckoning racconterà per la prima volta il passato di Ethan Hunt: l'agente segreto dovrà affrontare insieme alla sua squadra dell'IMF la sfida più pericolosa: il loro prossimo obiettivo è trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’intera umanità. Per impedire che l'arma cada in mani sbagliate, la squadra inizierà una frenetica missione in giro per il mondo: il destino della Terra è appeso a un filo e il misterioso nemico appare onnipotente. Sarà una missione estrema per Ethan che sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

Anche per Tom Cruise la coppia di film Dead Reckoning ha rappresentato un'ardua sfida: ma il motto dell'attore è che si può fare sempre di meglio con Mission Impossible!