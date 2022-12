Mission Impossible Dead Reckoning, Hailey Atwell: 'Speriamo di bissare Top Gun Maverick'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Digital Spy, la star del Marvel Cinematic Universe Hayley Atwell ha parlato per la prima volta dell'attesissimo Mission Impossible Dead Reckoning Parte Uno di Christopher McQuarrie, nuovo film della saga con protagonista Tom Cruise.

Nel corso dell'intervista, l'interprete di Peggy Carter / Captain Carter nei film Marvel Studios, che esordirà nell'universo di intrighi, complotti e stunt spericolati di Mission: Impossible proprio col nuovo capitolo in arrivo nel 2023, ha ammesso che la speranza del team è di replicare il successo di Top Gun Maverick, fenomeno blockbuster con Tom Cruise che al momento è il miglior incasso del 2022 con oltre 1,4 miliardi di dollari conquistati al botteghino globale.

"Il signor Cruise sa esattamente cosa sta facendo. Vuole che questi film galvanizzino in tutto e per tutto il pubblico mondiale in modo che lo spettatore ne venga totalmente trasportato. Tom è un sostenitore del pubblico, sta dalla parte degli spettatori e ogni cosa che fa è per il pubblico. Per deliziare gli spettatori, emozionarli e commuoverli. La missione che ha mosso il nostro film è la stessa di quella che ha svolto brillantemente con Top Gun: in quel film si è assicurato che ogni dettaglio fosse perfetto, ed è stato in grado di realizzare non solo il film che gli amanti dell'originale volevano e si aspettavano, ma anche di conquistatore un pubblico completamente nuovo che incontrava quel mondo e quel personaggio per la prima volta."

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno uscirà il 14 luglio 2023, e sarà seguito dal sequel Dead Reckoning Parte Due, fissato invece al 28 luglio 2024. Per altri approfondimenti guardate il nuovo teaser di Mission Impossible Dead Reckoning.