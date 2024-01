Mission Impossible Dead Reckoning, il film di Tom Cruise ha ufficialmente cambiato titolo

Negli scorsi mesi si era parlato di un possibile cambio di titolo per Mission: Impossible 8, attualmente sconosciuto come Dead Reckoning: Parte 2, ma quella possibilità in queste ore è diventata improvvisamente molto più concreta.

Tramite comunicato stampa ufficiale arrivato dalla Paramount, infatti, per il suo debutto in streaming il film con protagonista Tom Cruise ha abbandonato la dicitura "Parte Uno" nel titolo e si è semplicemente ribattezzato Mission: Impossible - Dead Reckoning: l'ottavo capitolo, attualmente in produzione, come detto era originariamente intitolato Mission: Impossible – Dead Reckoning: Parte 2, ma ora possiamo supporre che la Paramount abbia in programma di cambiare completamente il titolo.

"Paramount+ ha annunciato oggi che l'ultimo sbalorditivo capitolo della serie d'azione globale Mission: Impossible – MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING - sarà disponibile in streaming giovedì 25 gennaio, negli Stati Uniti e in Canada. Il film sarà in anteprima in altri mercati internazionali Paramount+ a partire da febbraio 2024", ha condiviso la Paramount nel proprio comunicato stampa. La major ha anche alterato la locandina del film per rimuovere "Parte 1".

Mission: Impossible 8 è stato rinviato al 23 maggio 2025: il film sarà diretto ancora una volta da Christopher McQuarrie, anche produttore al fianco di Tom Cruise. Per altre letture e approfondimenti, scoprite le prime anticipazioni su Mission: Impossible 8 cliccando sul link evidenziato.