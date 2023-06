Mission: Impossible - Dead Reckoning, confermato il rating del nuovo film di Tom Cruise

Paramount Pictures si sta preparando a distribuire in tutto il mondo uno dei film più attesi dell'anno, Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, settimo episodio della saga action con Tom Cruise, e a quanto pare lo farà rispettando una vecchia tradizione del franchise.

Secondo FilmRatings.com della MPAA, infatti, Mission: Impossible: Dead Reckoning - Parte Uno sarà classificato PG-13, una valutazione giustificata dalla presenza di 'sequenze intense di violenza e azione, linguaggio e materiale suggestivo'. La valutazione è decisamente in linea con i capitoli precedenti del franchise, in particolare con i film diretti da Christopher McQuarrie, che aveva esordito nella saga riscrivendo la sceneggiatura di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma e che qui torna per la terza volta alla regia dopo i successi di Mission: Impossibile - Rogue Nation e Mission: Impossible - Fallout. Il regista ha firmato anche il prossimo Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Due, che arriverà nel 2024 per chiudere il cerchio del lungo arco narrativo iniziato nel 2015.

Nel film, Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt al fianco di Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Luther Stickell (Ving Rhames) e Benji Dunn (Simon Pegg). Insieme a loro anche le new entry Hayley Atwell, Pom Klementieff ed Esai Morales.

Mission: Impossible – Dead Reckoning: Parte Uno uscirà il 12 luglio prossimo, con Mission: Impossible – Dead Reckoning: Parte Due attualmente previsto per il 28 giugno 2024.