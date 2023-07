Mission: Impossible - Dead Reckoning, chi muore nel settimo film della saga?

Gli sceneggiatori lo sanno: far morire un personaggio a cui i fan sono particolarmente affezionati è un ottimo modo (se sfruttato a dovere, s'intende) per scatenare le emozioni del pubblico, a maggior ragione quando si tratta di saghe come quella di Mission: Impossible, che vantano protagonisti conosciuti e amati ormai da anni.

Era dunque prevedibile che qualcuno avrebbe rischiato di lasciarci le penne in Mission: Impossible - Dead Reckoning, film che si presenta come uno dei più emotivi del franchise capitanato da Tom Cruise, e così effettivamente è stato: a dirci addio è stata infatti la Ilsa Faust interpretata da Rebecca Ferguson.

Al suo terzo film della serie (Faust era apparsa per la prima volta in Mission: Impossible - Rogue Nation, quinto capitolo del franchise) la nostra Ilsa cade dunque sotto i colpi di Gabriel, lo stesso che di lì a poco porrà fine anche alla vita di Denlinger, direttore della National Intelligence. Un brutto colpo per i fan, che speravano in un possibile coinvolgimento romantico tra Ethan Hunt e il personaggio di Rebecca Ferguson: a questo punto la nascita di una storia d'amore ci risulta davvero difficile da immaginare! Per saperne di più, comunque, qui trovate il nostro riassunto del finale di Mission: Impossible - Dead Reckoning.