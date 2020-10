Mission Impossible, cosa è successo ai genitori di Ethan Hunt? Scopriamolo insieme

Mission Impossible ci mostra soprattutto le incredibile vicende di Ethan Hunt ma, le notizie sul suo passato sono piuttosto scarse. Cerchiamo di fare chiarezza su ciò che accaduto ai genitori del protagonista di questo franchise che si avvia verso la sua settima pellicola.

La biografia ufficiale di Hunt afferma che è nato a Madison, nel Wisconsin, e che è l'unico figlio di Margaret Ethan e Nathan Hunt. Sebbene le occupazioni dei suoi genitori non siano state rivelate, è noto che Hunt si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti subito dopo aver terminato il liceo e che, entrò quindi a far parte dell' Impossible Mission Force. Come sappiamo dal primo film Hunt era parte di una squadra di cinque uomini, guidata dall'agente Phelps, che ha preso parte alla fallimentare missione di Praga e, durante un incontro con Kittridge, il direttore dell'FMI, vengono rivelati alcuni dettagli sui genitori di Ethan.

Si viene a sapere che suo padre è gravemente malato e che un'ingente somma di denaro è finita sul conto di sua madre Margaret che, avrebbe dovuto così finanziare le sue cure. Tutto ciò fa presupporre che proprio Ethan Hunt sia la talpa spingendolo a fuggire. Nel frattempo suo padre muore e, Kittridge accusa sua madre e suo zio di aver prodotto illegalmente della droga. Mentre giungiamo all'epilogo di questo primo capitolo di Mission Impossible, scopriamo che nella realtà dei fatti questi sono innocenti e vengono scagionati da qualsiasi accusa. Le ultime notizie sulla madre di Ethan ci giungono in Mission Impossible III del 2006, scopriamo infatti che anche quest'ultima morta.

Intanto le riprese di Mission Impossible 7 proseguono a Venezia. I lavori si sono spostati ne La Serenissima dopo aver fatto tappa a Roma, dove Tom Cruise si è mostrato alle prese con una 500 vintage.