Mission: Impossible, cosa aspettarsi da Dead Reckoning Parte Due? Risponde Simon Pegg

In attesa di vedere nelle sale dal 12 luglio Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, i fan sono proiettati anche sulla seconda parte del dittico, sulla quale ancora aleggia una nuvola di mistero. Una delle star del franchise, Simon Pegg, ha parlato proprio dell'ottavo film della saga, che vedremo dopo Parte Uno.

"Bene, indipendentemente dal fatto che Benji [il suo personaggio] arrivi o meno alla seconda parte, che non posso ovviamente divulgare nel vero stile di Mission: Impossible, ci sarà un'altra tacca del quadrante che si accenderà e arriverà a qualcosa d'incredibile. Adoro il fatto che questo film impressioni, anche se è la prima parte, perché è così inesorabilmente ritmato e coinvolgente. Arrivi alla fine e dici 'Ok, posso aspettare il prossimo. Fammi solo fare una pausa poi vedremo cosa succede dopo'" ha dichiarato Pegg.



In Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt, affiancando il regista Christopher McQuarrie. Hunt e i suoi alleati, Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Luther Stickell (Ving Rhames), e Benji Dunn (Simon Pegg), tentano di rintracciare una nuova arma con il potere di distruggere il mondo. Nel cast anche Hayley Atwell, Pom Klementieff ed Esai Morales.

Nel corso della presentazione del film a Roma, Tom Cruise ha confessato che fare film è un privilegio, ringraziando il pubblico per aver contribuito in maniera decisiva ai suoi decenni di carriera ad alto livello ad Hollywood.



Anche Giorgia Meloni si è fatta fotografare con Tom Cruise alla première romana del film.