Mission: Impossible, quanto corre Tom Cruise! In un video tutti gli scatti dell'attore

Se Tom Cruise riesce tutt'oggi a mantenersi in forma smagliante lo si deve, oltre alla disciplina a cui sicuramente uno come lui fa affidamento nella vita di tutti i giorni, anche alla quantità di moto che ogni suo film finisce puntualmente per richiedergli: avete idea di quanto abbia corso il nostro Tom nei vari Mission: Impossible?

In occasione dell'uscita di Mission: Impossible - Dead Reckoning, i chilometri percorsi dalla star di Eyes Wide Shut e Top Gun sono infatti tornati ad essere un argomenti di grande attualità, come dimostra il fatto che Paramount stessa abbia deciso di celebrare le indiscusse doti atletiche del nostro Tom tramite un video pubblicato sul proprio canale YouTube.

Prima di qualunque folle acrobazia in moto o di qualsiasi altro stunt che gli permetta di rischiare ancora una volta l'oss del collo, ecco dunque il Tom Cruise maratoneta presentarsi a noi in tutto il suo splendore in un video della durata di quasi 10 minuti che riassume tutte le sequenze in cui l'attore di Jerry Maguire corre a perdifiato nel corso dei sette film del franchise di Mission: Impossible.

Mettetevi comodi, dunque, e affidatevi pure alle vostre poltrone per godervi questa botta di adrenalina: a perdere il fiato per voi ci pensa Tom Cruise, e siamo sicuri che la cosa non gli dispiaccia affatto!