Mission: Impossible, come fece Tom Cruise a convincere Brian De Palma?

Sapete come nascono le icone cinematografiche? A volte per le coincidenze più disparate e assurde, proprio come è successo per il primo Mission: Impossible, quasi per caso una sera a cena. Pronti a scoprirlo?

È stato proprio Tom Cruise a raccontare come è nato il primo Mission: Impossible. Anzi, nello specifico come è riuscito a convincere Brian De Palma a dirigerlo. De Palma all'epoca era già una leggenda hollywoodiana e non solo, aveva appena girato un cult come Carlito's Way e aveva all'attivo altri capolavori del calibro di Carrie, Gli intoccabili, Scarface e Vestito per uccidere.

Solo che Tom Cruise viveva vicino a un altro regista, giusto un pelo famoso: Steven Spielberg. All'epoca infatti abitavano praticamente nella stessa strada, e Cruise andava spesso a cena a casa di Spielberg. Chi non l'avrebbe fatto, dopotutto. Per parlare di cinema ovviamente, anche perché avere un'opportunità del genere era davvero incredibile.

Una sera a casa di Spielberg c'era anche Brian De Palma, così arrivato Tom Cruise si sono fermati tutti e tre a cena assieme. Cruise aveva già in testa l'idea di Mission: Impossible, e l'incontro con De Palma gli ha dato la spinta definitiva per dare il via a quella che sarebbe poi diventata una saga mondiale. Tra l'altro qua potete scoprire tutti i Mission: Impossible dal peggiore al migliore. Cruise conosceva già la filmografia di De Palma però appena tornato a casa è stato sveglio per quattordici ore consecutive per rivedersi tutti i suoi film, soprattutto Carrie e Gli intoccabili.

A quel punto si era convinto al 100% che Brian De Palma avrebbe dovuto dirigere Mission: Impossible e avendo rivisto tutti i suoi film si sentiva pronto per fargli dire di sì. Da quella cena in poi è stato quindi facile far salire De Palma a bordo del progetto, e il resto è storia.

