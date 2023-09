Mission: Impossible, com'è perdere malamente contro Barbenheimer? Parla il regista

Mission: Impossible 7 ha faticato al box office a causa del fenomeno Barbenheimer, con Barbie e Oppenheimer che hanno letteralmente monopolizzato l'attenzione del pubblico a scapito dell'ultimo blockbuster della saga con Tom Cruise.

Tuttavia, il regista della saga Christopher McQuarrie non se l'è legata al dito, anzi: con grande eleganza, durante una recente intervista al podcast Empire Spoiler Specials non ha solo ammesso la sconfitta, ma si è detto anche molto felice per il successo ottenuto dai suoi colleghi Greta Gerwig e Christopher Nolan.

"Non potrei essere più felice. Tutta quella campagna marketing che abbiamo fatto, quando io e Tom siamo andati su Twitter per fare pubblicità a Barbie e Oppenheimer, quella foto in cui avevamo in mano i biglietti di entrambi i film...facevamo sul serio! Il mio ultimo post in assoluto su Twitter è stato: 'Vai in rosa o vai a casa'. Non potrei essere più entusiasta per Margot Robbie, che ritengo abbia un talento straordinario, è una mega star. E spero che le lezioni apprese da questo fenomeno vengano applicate anche in futuro. Non potrei essere più entusiasta per Greta. E Chris Nolan...ha fatto un dramma di tre ore rated-r con nudità che ti fa sentire devastato. È una cosa difficile da vendere oggi. È una strategia di marketing formidabile. Ed è stata vincente. Dio lo benedica. Congratulazioni. È fantastico. Ed è un trionfo per tutti i film originali. È un trionfo per i film che non sono sequel. E nel caso di Oppenheimer, per i film drammatici."

Nel frattempo, da segnalare che Mission: Impossible 7 potrebbe tornare nelle sale IMAX per un nuovo giro di programmazioni.