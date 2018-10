Mission: Impossible, Christopher McQuarrie ha alcune idee per degli spin-off

Dopo il successo planetario di Mission: Impossible - Fallout, Christopher McQuarrie avrebbe qualche idea su dei possibili spin-off della saga principale.

Nel corso di una recente intervista, Christopher McQuarrie, regista degli ultimi due capitoli del franchise, Mission: Impossible - Rogue Nation e Mission: Impossible - Fallout, ha parlato dell’eventualità di indirizzare la serie verso alcuni spin-off:

“Si tratta di questo, gli spin-off: quando ne abbiamo parlato, abbiamo discusso su che tipo di film sarebbe stato. Abbiamo parlato di molti spin-off per Mission. La saga è così legata a questo personaggio. Che forma dovrebbero prendere gli spin-off? Sarebbero ancora da considerarsi film alla Mission: Impossible? Molto di quello che definisce la saga è il fatto che Tom Cruise compia tutte quelle azioni folli”.

McQuarrie ha poi parlato del “problema” con Ilsa Faust, il personaggio interpretato da Rebecca Ferguson.

“Rebecca e io ne abbiamo parlato e io le ho detto: ‘Ho avuto un’idea migliore. Tu sei Rebecca, lavoriamo per costruire la tua identità’, e sto sviluppando delle idee con Rebecca su Rebecca. Ed è questo che mi piacerebbe vedere. Sento che se realizzi uno spin-off su Ilsa, ti chiederesti in continuazione quando arriverà il cameo di Ethan Hunt. E la cosa che non si può sottovalutare del personaggio di Ilsa Faust è che lei è interpretata da Rebecca Ferguson, che è una star. Ed è una star che il pubblico non ha ancora scoperto. E io sono tipo al suo servizio”.

In pratica, McQuarrie avrebbe in mente di far ruotare gli spin-off della saga principale attorno agli altri membri del cast, che finora sono serviti solamente a reagire alle mosse dell’Ethan Hunt di Tom Cruise.

Con i suoi quasi 790 milioni di dollari incassati in tutto il mondo Mission: Impossible - Fallout è ufficialmente il film col maggior incasso nella storia del franchise. Stando ai numeri, Mission: Impossible - Fallout è anche il film di maggior successo nella leggendaria carriera di Tom Cruise, un traguardo non trascurabile se consideriamo che l'attore è stato una sorta di vera e propria centrale elettrica per il botteghino globale per quasi quattro decenni. Il film è anche il maggior successo commerciale per la carriera di Henry Cavill, avendo superato di gran lunga gli incassi di L'uomo d'acciaio ($668 milioni) e Justice League ($657,9 milioni).