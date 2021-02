Mission: Impossible su un aereo militare: la magnifica foto di Christopher McQuarrie

Nelle scorse ore è arrivata sul social network Instagram una nuova foto dal backstage di Mission: Impossible 7, prossimo episodio della longeva e celeberrima saga spy-action con protagonista Tom Cruise.

Lo scatto è stato pubblicato dal solito Christopher McQuarrie, regista e sceneggiatore del franchise dai tempi di Rogue Nation, e mostra il cineasta (defilato nell'angolo in basso a destra dell'immagine) all'interno di un aereo militare insieme ad un plotone di soldati e vari membri della troupe. I famosi tre puntini che spesso e volentieri il regista utilizza per descrivere i suoi post non sembrano molto utili alla causa e trarne una qualche sorta di informazione al fine di contestualizzare meglio la foto appare come una vera missione impossibile.

A proposito di missioni impossibili: la Paramount ha confermato che, a causa degli impegni promozionali di Tom Cruise per Top Gun: Maverick, Mission: Impossible 7 e 8 non saranno più girati back-to-back, com'era stato invece originariamente pianificato prima che la pandemia ritardasse i lavori. Fortunatamente però le date di uscita rimangono invariate, almeno per il momento: il settimo capitolo della saga uscirà il 19 novembre 2021, mentre il suo sequel (e presumibilmente ultimo episodio del franchise) arriverà il 22 novembre 2022.

Per altri approfondimenti guardate la nuova foto dal set dal deserto degli Emirati Arabi.