Mission: Impossible 8, Tom Cruise a testa in giù sull'ala di un aereo nelle foto dal set

Tom Cruise è impegnato sul set di Mission: Impossible 8 e le nuove immagini trapelate online ci mostrano un’acrobazia tanto spettacolare quanto pericolosa svolta dall’attore letteralmente appeso all'ala di un aereo.

Le immagini pubblicate da Fox News mostrano l'attore appeso all'ala di un biplano Boeing B75N1 Stearman del 1941 a circa 2.000 piedi di altezza. Cruise, come potete vedere nelle foto in calce alla notizia, è seduto sull’ala dell’aereo e poi si appende a testa in giù, a quel punto l'aereo si è capovolto in modo che l'attore fosse seduto in posizione eretta sull'ala. Come sappiamo Cruise non usa controfigure per le sue scene di stunt e l'attore ha preso anche lezioni di volo per prepararsi alle riprese di Mission: Impossible 8.

Quando è stato annunciato per la prima volta che Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 sarebbero usciti entrambi e sarebbero stati girati uno dopo l'altro, nessuno si aspettava che fare film diventasse così complesso in quanto non era ancora scoppiata una pandemia.

Cruise ha iniziato le riprese di Mission: Impossible 8 subito dopo aver terminato le riprese di Mission Impossible 7. Entrambi i film sono stati annunciati contemporaneamente, uno in uscita nel 2022 e uno nel 2023. Lo sceneggiatore/regista Christopher McQuarrie ha scritto i due film insieme. Non è confermato se questo segnerà l'ultimo film del franchise, anche se sicuramente potrebbe essere l'ultimo per McQuarrie, che è stato al timone del franchise da Rogue Nation. Recentemente il regista ha anticipato anche il possibile ritorno di Henry Cavill in Mission Impossible.



Mission: Impossible 7 dovrebbe uscire a settembre 2022, con Mission: Impossible 8 che dovrebbe seguire a luglio 2023.