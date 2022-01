Mission: Impossible 8, Tom Cruise porterà la saga in una location inedita!

Dopo il rinvio di Mission Impossible 7 e 8, arrivano nuove informazioni sull'attesissimo secondo sequel di MI: Fallout, con Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie che porteranno la saga in una location inedita.

Un recente rapporto di Variety infatti suggerisce che le riprese del film si sposteranno presto girate in Sud Africa: sebbene la nazione sia abituata ad ospitare produzioni cinematografiche e televisive di Hollywood, la notizia in questo caso è comunque notevole perché rappresenterà una novità assoluta per il franchise di Mission: Impossible. La cosa suggerisce l'ampio respiro che il regista e sceneggiatore Chris McQuarrie sta cercando di portare nella narrazione dei due episodi, per la prima volta pensati e girati come un unico film in due parti.

Ricordiamo che, dopo oltre un anno di problemi di produzione e battute d'arresto, Mission: Impossible 7 ha finalmente concluso la produzione a settembre scorso. L'ottavo film della saga, inizialmente previsto per una produzione back-to-back, ha invece dovuto interrompere i lavori per concedere a Tom Cruise di essere presente al tour stampa a sostegno di Top Gun: Maverick, altro blockbuster della Paramount. Ora la star, secondo quanto riferito, è tornata a lavorare a Londra di recente per iniziare l'allenamento e le prove acrobatiche per M:I 8.

Nel frattempo, dallo stesso rapporto di Variety sono arrivati nuovi aggiornamenti sul misterioso film di Tom Cruise nello spazio.