Mission: Impossible 8, Tom Cruise (insanguinato) corre nel nuovo video dal set di Londra

Dopo le prime foto dal set di Mission: Impossible 8, che lo avevano mostrato con gli iconici capelli lunghi del secondo episodio, in queste ore è emerso un nuovo video dal set del prossimo capitolo della saga, con Tom Cruise ripreso a fare la cosa che preferisce: correre.

Come potete vedere dal post disponibile in calce all'articolo, in questi giorni la produzione di Mission: Impossible 8 si trova a Londra per continuare le riprese, ricominciate dopo la lunga pausa causata dagli scioperi di Hollywood dello scorso anno: nelle foto e nel filmato disponibile, Tom Cruise può essere visto correre con un vestito insanguinato durante quella che ha tutta l'aria di essere una sequenza d'azione con tanto di inseguimento a piedi, e la location scelta non potrebbe essere suggestiva dato che sullo sfondo si può vedere chiaramente l’iconico orologio del Big Ben.

Londra dunque è una delle varie location che faranno da sfondo alla storia di Mission: Impossible 8: le riprese, lo ricordiamo, sono iniziate nel marzo 2022, con scene girate nel Regno Unito, Malta, Norvegia, Italia e Sud Africa, con alcune scene girate addirittura nell'Artico. Quando la produzione è stata interrotta lo scorso luglio a causa dello sciopero, il regista Christopher McQuarrie aveva suggerito che il film fosse stato completato al 40% fino a quel momento, dunque ora come ora non è dato sapere quanto ancora dureranno le riprese.

Mission: Impossible 8 uscirà nelle sale il 23 maggio 2025. Dato che Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte 1 ha cambiato titolo in via ufficiale dopo la sua uscita nelle sale, l'ottavo episodio non sarà intitolato Dead Reckoning: Parte 2.

