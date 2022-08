Mission Impossible 8: Tom Cruise e Christopher McQuarrie ancora insieme per un film futuro

Lo scrittore/regista di “Mission: Impossible - Fallout” Christopher McQuarrie ha anticipato un progetto futuro con Tom Cruise nel 200° episodio del podcast incentrato su “Mission: Impossible” Light the Fuse.

McQuarrie, che ha debuttato nella saga in “Rogue Nation” del 2015, scrivendo e dirigendo i due sequel successivi, è apparso in Light the Fuse insieme a Cruise per anticipare i film in uscita e parlare del franchise. E quando gli è stato chiesto cosa verrà dopo "Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part Two" (che uscirà nell'estate del 2024), McQuarrie ha rivelato di non saperlo con esattezza. Ma c'è un nuovo progetto di cui McQuarrie e Cruise hanno iniziato a parlare, che sarà co-scritto dal partner di McQuarrie Erik Jendresen (che sta lavorando ai nuovi film di "Mission: Impossible"). "Per me è lo stesso, siamo tutti dentro ogni volta", ha detto McQuarrie. "Se funziona, allora ne facciamo un altro."

Ma in cosa consisterà questo nuovo progetto?

"È un po' nascosto", ha obiettato McQuarrie. “Non ha né una miccia né una fusoliera. Oh non è vero. Ha alcune fusoliere. È qualcosa di cui abbiamo parlato per molto tempo. È molto al di fuori di ciò che sei abituato a vedere fare a Tom. È il tipo di cose che amo davvero. È un po' più nella mia timoneria. Eppure ci vuole tutto ciò che abbiamo imparato in questo viaggio, che sta facendo sempre più film sulle emozioni e sulle vere esperienze emotive. È quello che provi quando guardi 'Top Gun': siamo io e Tom che ti stringiamo le ghiandole surrenali per ogni emozione. Ora lo stiamo applicando a qualcosa che è più nodoso".

McQuarrie ha co-scritto e prodotto "Top Gun: Maverick" di questa estate ed è stato uno stretto collaboratore di Cruise da quando i due si sono incontrati in "Valkyrie" del 2008, che McQuarrie ha co-scritto e prodotto. Questo nuovo progetto, per quanto misterioso possa essere, ricorderà in qualche modo i precedenti progetti su cui i due hanno lavorato insieme e spingerà Cruise e McQuarrie in un nuovo territorio.

"Senti, se esce, vedrai i fantasmi di così tanti film che ho fatto o che Tom ha fatto o che abbiamo fatto insieme", ha detto McQuarrie. “Sentirai elementi di tutto ciò, non per nessuna intenzione, ma in qualche modo per coincidenza. Tutto ciò che facciamo, guardiamo, "Oh avremmo potuto farlo meglio".

In attesa di saperne di più, vi lasciamo con il nuovo trailer di Mission: Impossible - Dead Reckoning.