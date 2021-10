Mission: Impossible 8, Tom Cruise su un aereo da guerra? Il nuovo stunt fa paura

Dopo aver passato un anno intero ad allenarsi per scene d'azione come il salto da una scogliera a bordo di una motocicletta in Mission: Impossible 7, Tom Cruise si sta già allenando per un pericoloso stunt dell'ottavo capitolo, diretto sempre da Christopher McQuarrie, le cui riprese inizieranno a breve.

Meno di un mese fa l'attore celebrava su Instagram la fine delle riprese di Mission: Impossible 7 ma, a quanto riporta il tabloid britannico The Sun, l'instancabile Tom Cruise sarebbe già al lavoro per la pellicola successiva.

Infatti, sembra che Tom Cruise stia imparando a far volare un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale, chiamato "The Widowmaker", in preparazione di una scena d'azione prevista in Mission: Impossible 8. L'attore è stato visto nel campo di volo di Duxford, nel Cambridgeshire a bordo di un biplano, con tanto di attrezzatura per le riprese.

Stando alla fonte riportata dal The Sun, "ovviamente si tratta di un compito difficile, ma come al solito non vuole trovare scorciatoie o essere sostituito da uno stuntman". Chissà se l'esperienza nel volo acquisita con Top Gun gli tornerà utile anche con un velivolo di 80 anni fa!

Nell'attesa di vedere le mirabolanti imprese di Tom Cruise sul grande schermo, è di qualche settimana fa la notizia che l'attore sia furioso per l'uscita in streaming di Mission: Impossible 7, a soli 45 giorni dal debutto in sala.