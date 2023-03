Mission: Impossible 8, stop alle riprese: area protetta del Polo Nord dice no a Tom Cruise

Tom Cruise ha pubblicato il poster ufficiale di Mission Impossible 7 Dead Reckoning Parte Uno nei giorni scorsi, ma l'infaticabile attore sta già lavorando alle riprese del sequel, Mission: Impossible 8 - Dead Reckoning: Parte Due. Tuttavia, la produzione è stata interrotta in queste ore.

Stando ad nuovo rapporto di The Guardian, infatti, le riprese di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 2 hanno subito una piccola battuta d'arresto a causa del secco 'no' ricevuto dalle autorità locali delle Svalbard, un arcipelago protetto situato tra la Norvegia e il Polo Nord. Stando al Guardian, le autorità norvegesi avrebbero categoricamente negato le richieste per circa quaranta atterraggi di elicotteri, che avrebbero rischiato di disturbare la fauna selvatica locale. Sebbene alla produzione sia stato negato il permesso di filmare in una serie di punti caratteristici dell'arcipelago, il Guardian riporta anche che alcune sessioni di riprese sono state comunque effettuate alle Svalbard, almeno in specifici luoghi consentiti.

La trama di Mission: Impossible 8 - Dead Reckoning: Parte Due è a dir poco - scusate il gioco di parole - top secret, specialmente perché il film sarà un sequel diretto di Mission: Impossible 7 (e si vocifera che, in coppia, i due film rappresenteranno il gran finale della saga di Tom Cruise) ma dalle poche informazioni note sulla produzione è lecito aspettarsi un'epica avventura in giro per il mondo, dato che le riprese oltre che a Svalbard si sono svolte anche in Gran Bretagna e in Italia sulle acque del mar Adriatico.

Ricordiamo che Mission: Impossible 7 uscirà il 13 luglio prossimo, mentre Mission: Impossible 8 arriverà il 28 giugno 2024.