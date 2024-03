Mission: Impossible 8, anche una star di Ant-Man 3 nel cast del film con Tom Cruise

Il nuovo capitolo della spy story di Ethan Hunt prende lentamente forma: dopo il nuovo video rubato sul set di Mission: Impossible 8, una new entry fa il suo ingresso nel cast ed arriva direttamente dall'universo Marvel!

A fare il suo debutto della saga di Mission: Impossible sarà Katy O'Brian che i fan del MCU ricorderanno come Jentorra, leader dei Combattenti per la Libertà nel Regno Quantico in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Considerato il flop di Ant-Man 3, O' Brian potrebbe avere ben più fortunata con il sequel di Mission:Impossible Dead Reckoning Parte Due. Al momento il ruolo di Katy O' Brian non è stato rivelato ma la prestanza fisica dell'attrice potrebbe essere anticipare sia un'alleata molto importante che una temibile villain. La star di The Mandalorian si unisce alle new entry nel cast di Mission:Impossibile 8 tra cui Holt McCallany, Nick Offerman, Janet McTeer e Hannah Waddingham. Ma prima del suo esordio tra le super spie, Katy O' Brian sarà co-protagonista con Kristen Stewart nel nuovo thriller Love Lies Bleeding di Rose Glass.

Sequel di Mission: Impossible Dead Reckoning, il nuovo capitolo con protagonista la super spia Ethan Hunt potrebbe essere l'ultimo per Tom Cruise: aspettiamoci un addio in grande stile per uno dei suoi personaggi più amati. La pellicola, diretta da Christopher McQuarrie, arriverà al cinema nella primavera 2025.

